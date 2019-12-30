Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı - Son Dakika

Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

6 saat önce

Denizli'de bir apartta patlama meydana geldi.

Denizli'de bir apartta patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken 3 kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 4095 Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. 3 katlı apartın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası ev alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Evde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

(Semih Can Yılmaz-Osman Başpınar/İHA)

Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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