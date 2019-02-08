Son Dakika Haberleri: Ortalık Yıkılıyor: Apex: Legends 10 Milyon Oyuncu Barajını Geçti

Ortalık Yıkılıyor: Apex: Legends 10 Milyon Oyuncu Barajını Geçti

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde ani bir biçimde yayılan oyun, 10 milyon oyuncu barajını şimdiden aştı.

Ortalık Yıkılıyor: Apex: Legends 10 Milyon Oyuncu Barajını Geçti, System.String[]
Apex: Legends, yayınlandığı ilk gün, 24 saat içerisinde 2.5 milyon tekil oyuncu sayısına ulaşarak erişilmesi güç bir rekora imza atmıştı. Geçen 72 saatin ardından, oyun 10 milyon oyuncu barajını da aştı.

Titanfall'ın yapımcısı ve Apex: Legends'ın da başındaki isim olan Vince Zampella, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Oyunu sizin de bizim kadar sevmenizi istiyorduk ama en mükemmel rüyalarımızda bile bu kadar büyük bir desteği ve pozitif geri dönüşleri göremezdik. Respawn'daki herkes adına bize verdiğiniz şans için teşekkürlerimi iletiyorum. Hikayemize tanık olduğunuz ve oyunumuzu oynadığınız için teşekkürler! Bu daha başlangıç; size sunacağımız çok ama çok şey var."

Overwatch gibi bir efsanenin dahi 10 milyon oyuncuya 3 haftada ulaştığını, PUBG'nin 10 milyona ancak 6 ayda vardığını düşünürsek ortadaki durumun ne kadar devasa bir başarı olduğunu görebiliriz. Bakalım bu başarı sürdürülebilir olacak mı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:16 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal D'nin İddialı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:49:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortalık Yıkılıyor: Apex: Legends 10 Milyon Oyuncu Barajını Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]