Ortalık Yıkılıyor: Apex: Legends 10 Milyon Oyuncu Barajını Geçti

Geçtiğimiz günlerde ani bir biçimde yayılan oyun, 10 milyon oyuncu barajını şimdiden aştı.

Apex: Legends, yayınlandığı ilk gün, 24 saat içerisinde 2.5 milyon tekil oyuncu sayısına ulaşarak erişilmesi güç bir rekora imza atmıştı. Geçen 72 saatin ardından, oyun 10 milyon oyuncu barajını da aştı.



Titanfall'ın yapımcısı ve Apex: Legends'ın da başındaki isim olan Vince Zampella, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Oyunu sizin de bizim kadar sevmenizi istiyorduk ama en mükemmel rüyalarımızda bile bu kadar büyük bir desteği ve pozitif geri dönüşleri göremezdik. Respawn'daki herkes adına bize verdiğiniz şans için teşekkürlerimi iletiyorum. Hikayemize tanık olduğunuz ve oyunumuzu oynadığınız için teşekkürler! Bu daha başlangıç; size sunacağımız çok ama çok şey var."



Overwatch gibi bir efsanenin dahi 10 milyon oyuncuya 3 haftada ulaştığını, PUBG'nin 10 milyona ancak 6 ayda vardığını düşünürsek ortadaki durumun ne kadar devasa bir başarı olduğunu görebiliriz. Bakalım bu başarı sürdürülebilir olacak mı.

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kanal D'nin İddialı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı

Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak

Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar