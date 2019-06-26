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Ortaokul arkadaşlarından Başkana sürpriz

1 saat önce

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, ortaokul arkadaşları tarafından sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Ortaokul arkadaşlarından Başkana sürpriz, System.String[]
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, ortaokul arkadaşları tarafından sürpriz ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.

1984 Bodrum Ortaokulu mezunları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a makamında sürpriz bir ziyaret yaptı. Aynı okuldan mezun oldukları Başkan Aras'a hayırlı olsun dileklerini iletmek için bir araya gelen mezunlar, Aras'a, kendi arkadaş gruplarından birinin Bodrum'a belediye başkanı olmasından dolayı duydukları gurur ve mutluluğu belirterek her zaman destek için hazır olduklarını söylediler. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette başkan Aras'a arkadaşları tarafından kalem hediye edildi. Aras'a ayrıca, 1984 Bodrum Ortaokulu mezunları adına Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na yapılan bağış sonrası verilen teşekkür belgesi takdim edildi.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette geçmiş günler yad edildi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
1984, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel
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