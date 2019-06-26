Ortaokul arkadaşlarından Başkana sürpriz
1 saat önce
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, ortaokul arkadaşları tarafından sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Ahmet Aras
'a, ortaokul arkadaşları tarafından sürpriz ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. 1984
Bodrum Ortaokulu mezunları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a makamında sürpriz bir ziyaret yaptı. Aynı okuldan mezun oldukları Başkan Aras'a hayırlı olsun dileklerini iletmek için bir araya gelen mezunlar, Aras'a, kendi arkadaş gruplarından birinin Bodrum'a belediye başkanı olmasından dolayı duydukları gurur ve mutluluğu belirterek her zaman destek için hazır olduklarını söylediler. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette başkan Aras'a arkadaşları tarafından kalem hediye edildi. Aras'a ayrıca, 1984 Bodrum Ortaokulu mezunları adına Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na yapılan bağış sonrası verilen teşekkür belgesi takdim edildi.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette geçmiş günler yad edildi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - MUĞLA
Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi
Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti
Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür
CHP'li Öztrak'tan "İmamoğlu ve Yavaş'ın atama yetkisi ellerinden alındı" iddiasıyla ilgili açıklama