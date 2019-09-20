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Ortaokul'da dehşet anları kamerada

23 dakika önce

Ortaokul'da dehşet anları kamerada Ortaokul öğrencisi, 3. kattaki sınıfın camından aşağıya böyle düştüİSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda okuyan 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıf camında aşağıya düştü.

Ortaokul'da dehşet anları kamerada

Ortaokul öğrencisi, 3. kattaki sınıfın camından aşağıya böyle düştü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda okuyan 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıf camında aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 15: 00 sıralarında Kıraç mahallesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5.sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3. katta bulunan sınıfının camına çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu. Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın camına çıkıp çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve aşağıya düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor.

Ortaokul'da dehşet anları kamerada

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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