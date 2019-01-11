Ortaokul'da Skandal Olay, Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ortaokul'da skandal olay, görüntüleri ortaya çıktı Öğrenciler kavga ediyor, diğer öğrenciler cep telefonu ile kaydediyorİSTANBUL - Avcılar'da bir ortaokulda öğrencilerin bodrum katında sürekli olarak kavga ettikleri, diğer öğrencilerin de kavga anını cep telefonuyla kayda aldığı ileri sürüldü.

Ortaokul'da skandal olay, görüntüleri ortaya çıktı

Öğrenciler kavga ediyor, diğer öğrenciler cep telefonu ile kaydediyor



İSTANBUL - Avcılar'da bir ortaokulda öğrencilerin bodrum katında sürekli olarak kavga ettikleri, diğer öğrencilerin de kavga anını cep telefonuyla kayda aldığı ileri sürüldü. Ortaya atılan skandal iddiaya ilişkin kavga eden kız öğrencilerin videosu ortaya çıktı. Görüntülerdeki olayların sürekli yaşandığını ileri süren veliler ise duruma yetkililerin el koymasını istiyor.

Olay, Deniz Köşkler Mahallesi'nde bulunan bir ortaokul içinde yaşandı. İddiaya göre, ortaokulun içerisindeki öğrenciler okulun bodrum katında sürekli olarak kavga ediyor. Kız öğrencilerin birbirleri ile kavgası ise başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydediliyor. Yaşanan olayda çevrede hiçbir sorumlu öğretmenin olmadığı ise dikkatlerden kaçmadı. Velilerin iddiasına göre aynı okulda defalarca kez benzer olaylar yaşandı. Yine yetkililerin konuyla ilgilenmediği ifade eden veliler, genellikle güçlü öğrencilerin zayıf öğrencilere şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ilkinde, bir kız öğrencinin diğerini tehdit ettiği ve sonrasında saç saça baş başa kavga ettikleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine kız öğrencilerin kavga etmesi ve diğer öğrencilerin ayırmaya çalışmaları görülüyor.

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Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı

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