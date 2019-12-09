Ortaokul kütüphaneye kavuştu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir ortaokul hayırseverin katkısıyla kütüphaneye kavuştu.



Akçadağ İlçesi Ören Mahallesinde bulunan Şehit Yarbay Songül Yakut Ortaokulunda Zenginleştirilmiş Kütüphane, hayırsever Eylem Yener'in vefat eden kardeşi Ulaş Umut Yener anısına yaptığı bağışla açıldı.



Açılışa, Kaymakam Hulusi Teke, İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan, Ören Mahallesi Muhtarı Birol Çirkin, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Teke, kütüphaneyi yaptıran Yener'e plaket de verdi. Açılış sonunda Kaymakam Hulusi Teke, okul müdürü Cemal Fırat'tan okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Teke, öğrencilere sorular da yöneltti. - MALATYA