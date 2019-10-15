Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destekMERSİN - Mersin'de ortaokul öğrencileri okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

MERSİN - Mersin'de ortaokul öğrencileri okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokolu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı.

Ortaokul öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Mersin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
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