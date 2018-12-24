Ortaokul Öğrencilerden Yemen'e Yardım
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda Yemen'deki çocuklar yararına kermes düzenlendi.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir
İmam Hatip Ortaokulunda Yemen
'deki çocuklar yararına kermes düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Yemenli kardeşlerine yardım eli uzattı. Yemen için düzenlenen "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" kampanyasına destek vermek amacıyla okullarında kermes düzenleyen öğrenciler, evlerinde yaptırdıkları gıda ürünlerini kurdukları stantlarda satışa sundu.
Kermesten 6 bin lira gelir elde eden öğrenciler, bu parayı Yemen'deki çocuklara ulaştırılması için Hatay İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:53 Kaynak: AA
Ceylan Ertem, "Türkiye Bir Haftadır Papağını Konuşuyor" Diyen Mazhar Alanson'a Sert Çıktı: Acı mı Yarıştırıyorsun?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu
Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı