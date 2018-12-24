Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencilerden Yemen'e Yardım

Ortaokul Öğrencilerden Yemen'e Yardım

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda Yemen'deki çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Ortaokul Öğrencilerden Yemen'e Yardım, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda Yemen'deki çocuklar yararına kermes düzenlendi.


Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Yemenli kardeşlerine yardım eli uzattı. Yemen için düzenlenen "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" kampanyasına destek vermek amacıyla okullarında kermes düzenleyen öğrenciler, evlerinde yaptırdıkları gıda ürünlerini kurdukları stantlarda satışa sundu.

Kermesten 6 bin lira gelir elde eden öğrenciler, bu parayı Yemen'deki çocuklara ulaştırılması için Hatay İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:53 Kaynak: AA

Ömer Halisdemir, Yemen, Güncel
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