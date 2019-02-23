Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencileri, Arkadaşlarını Tiyatroyla Buluşturuyor

Ortaokul Öğrencileri, Arkadaşlarını Tiyatroyla Buluşturuyor

13 dakika önce

Bahşili İmamhatip Ortaokulu öğrencileri, oluşturdukları tiyatro grubu ile köylerde okuyan öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor.

Ortaokul Öğrencileri, Arkadaşlarını Tiyatroyla Buluşturuyor, System.String[]
Bahşili İmamhatip Ortaokulu öğrencileri, oluşturdukları tiyatro grubu ile köylerde okuyan öğrencileri tiyatroyla buluşturuyor.

İmamhatip Ortaokulu öğrencileri, "Neşeli Suratlar Yollarda" ismini verdikleri tiyatro ekibiyle ilçeye bağlı köylerde okuyan ve tiyatro ile tanışmayan öğrencileri ziyaret ederek oyunlarını sergiliyor.

Okul öğretmenlerinden Sema Nur Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle köylerde okuyan ve hiç tiyatro ile tanışmayan öğrencilerin tespit edilerek onları tiyatro ile buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Köy okullarını ziyaret ederek, oyunlarını sergilediklerini ifade eden Altın, "Bahşili İmamhatip Ortaokulu olarak bugüne kadar 240 öğrenciye gezici tiyatroyu izlettik. Hedefimiz ilimizin bütün köylerine ulaşmak. Sahnemiz köy meydanları, okul bahçeleri ve sınıflar oluyor. Öğrencilerimiz özverili bir şekilde oyunlarını oynayarak gittikleri yerlerde öğrencilerin sevinçlerini paylaşıp tiyatroyu onlara sevdirmeyi hedeflemektedirler." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:53 Kaynak: AA

Sema Nur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Güven Hokna, Belediye Başkan Adayı Oldu Okul Bahçesinde 2 Öğrencinin Yaralandığı Pitbull Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak Bakan Varank: Piyasalardaki Dalgalanmaları Bertaraf Ettik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencileri, Arkadaşlarını Tiyatroyla Buluşturuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]