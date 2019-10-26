Ortaokul öğrencileri atık yağları enerjiye dönüştürdü

Karaman Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören ortaokul öğrencileri, atık yağları biyodizele dönüştürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ortaokul öğrencileri, öğretmenleriyle proje hazırladı.

Atık yağları kimyasal işlemden geçirdikten sonra biyodizele dönüştüren öğrenciler, elde edilen ürünü merkezdeki laboratuvarlarda kullanılıyor.

Proje koordinatörü öğretmen Ayşe Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık kızartma yağlarını değerlendirmek için öğrencilerle çalışma yaptıklarını söyledi.

Söz konusu atıkların çevreye büyük zararı olduğunu vurgulayan Türk, şöyle konuştu:

"Dünyamızı kirletmek istemiyoruz. Bu sebeple kızartma yağlarından biyodizel yapmaya karar verdik. Projemize başladık ve başardığımız için çok mutluyuz. Biyodizeli uygun filtreleme yönetimiyle araçlarımızda kullanabiliriz. Böylelikle daha az petrol tüketiriz. Üreten bir toplum olabiliriz. Enerji verimliliğini artırmamız gerekiyor."

Türk, atık yağlardan biyodizel üretimi projesine patent başvurusunda bulunacaklarını belirterek, "Patentini aldıktan sonra TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması'na katılacağız. Finlandiya'da bir yarışma var, ona da katılmak istiyoruz. Bunun bu şekilde kalmamasını geliştirerek ilerletilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çevre bilinci oluşturmakta öncü olabiliriz"

8. sınıf öğrencisi Ada Selin Önal ise çevre dostu insanlar olarak çevreye yararlı projeler yapmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bu proje sayesinde birçok canlının belki ömrü uzayacak. Küresel ısınmadan dolayı dünyamız çok büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu proje sayesinde belki de hava kirliliğini azaltarak dünyamızda ülkemizde çevre bilinci oluşturmakta öncü olabiliriz." dedi.

Öğrencilerden Aynur Bayraç da projenin içerisinde yer almaktan çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu projede kullandığımız bir yağı tekrar kullanma imkanı buluyoruz. Doğaya normalden daha az zarar veriyor. Projeyi yaptığımıza çok sevindim." diye konuştu.