Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencileri Ay-yıldızlı Koreografi Oluşturdu

Ortaokul Öğrencileri Ay-yıldızlı Koreografi Oluşturdu

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesine Ortaokul öğrencileri Çanakkale Şehitler Haftasına özel ay-yıldızlı koreografi yaptı.

Ortaokul Öğrencileri Ay-yıldızlı Koreografi Oluşturdu, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesine Ortaokul öğrencileri Çanakkale Şehitler Haftasına özel ay-yıldızlı koreografi yaptı.

Kaman ilçesi Şehit Bayram Kara Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle 450 öğrencinin katılımıyla koreografi oluşturuldu. Öğrenciler okul bahçesinde çizdikleri ay-yıldızla Çanakkale Zaferine sahip çıkıldığı mesajı verdi.

Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şeref defterini imzalayarak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmasında Vali Akın, "Bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabiliyor, geleceğimize umutla bakabiliyorsak bunlar şehitlerimizin fedakarlıkları sayesindedir. Her köşesi ayrı bir değer olan ülkemiz üzerinde hain emeller güden iç ve dış mihraklara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermedi, vermeyecektir" dedi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Kırşehir, Çanakkale, Kaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:19:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencileri Ay-yıldızlı Koreografi Oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]