Ortaokul Öğrencileri Ay-yıldızlı Koreografi Oluşturdu
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesine Ortaokul öğrencileri Çanakkale Şehitler Haftasına özel ay-yıldızlı koreografi yaptı.
Kırşehir
'in Kaman
ilçesine Ortaokul öğrencileri Çanakkale
Şehitler Haftasına özel ay-yıldızlı koreografi yaptı.
Kaman ilçesi Şehit Bayram Kara
Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle 450 öğrencinin katılımıyla koreografi oluşturuldu. Öğrenciler okul bahçesinde çizdikleri ay-yıldızla Çanakkale Zaferine sahip çıkıldığı mesajı verdi.
Kırşehir Şehit Hava Pilot
Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki törende ise Atatürk
Anıtı'na çelenk konuldu. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şeref defterini imzalayarak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmasında Vali Akın, "Bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabiliyor, geleceğimize umutla bakabiliyorsak bunlar şehitlerimizin fedakarlıkları sayesindedir. Her köşesi ayrı bir değer olan ülkemiz üzerinde hain emeller güden iç ve dış mihraklara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermedi, vermeyecektir" dedi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:02 Kaynak: İHA
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