Ortaokul Öğrencileri bakanlık projesi kapsamında ADÜ kampüsü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaokul Öğrencileri bakanlık projesi kapsamında ADÜ kampüsü ziyaret etti - Son Dakika

Ortaokul Öğrencileri bakanlık projesi kapsamında ADÜ kampüsü ziyaret etti

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından '2023 Eğitim Vizyonu' çalışmaları kapsamında Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi ile hayata geçen 'Okulum Aydın Projesi' kapsamında, Çakırbeyli Ortaokulu öğrencileri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde...

Ortaokul Öğrencileri bakanlık projesi kapsamında ADÜ kampüsü ziyaret etti, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından '2023 Eğitim Vizyonu' çalışmaları kapsamında Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi ile hayata geçen 'Okulum Aydın Projesi' kapsamında, Çakırbeyli Ortaokulu öğrencileri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde kampüsü gezerek çeşitli incelemelerde bulundu.


Çakırbeyli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nalan Uğur ve okul öğretmenlerinin gözetiminde ADÜ'de ağırlanan öğrenciler, Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Teknokent'te incelemelerde bulundu.


Spor Bilimleri Fakültesinde Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Büyükçoban'ın bilgilendirdiği öğrencilere fakülte olanakları ve öğrencilere sağlanan imkanlar anlatıldı. Tıp Fakültesinde Arş. Gör. Dr. Begüm İncedemir Ündey'in bilgilendirdiği öğrencilere, Tıp Fakültesi laboratuvarları ve derslikler gezdirildi. Son olarak ADÜ Teknokent'te incelemelerde bulunan öğrencilere Uzman Yasin Danyal eşlik etti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri gezinin öğrenciler için çok verimli geçtiğini ifade eden Çakırbeyli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nalan Uğur, üniversiteye gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.


Proje kapsamında 71 okul dışı öğrenim ortamı, okul dışı öğrenme projesi kapsamında ziyaret edilecek. Öğrencilerin şehrin tarihi, kültürel ve coğrafi bütün zenginliklerini yerinde inceleyemeleri; dersler için yaparak yaşayarak öğrenme metodu ve yerinde eğitim modeli ile bir farkındalık kazanmaları sağlanacak. Eğitimin niteliği ve kalitesinin arttırılması amacıyla başlatılan projeden, Aydınlı öğrenciler yararlanabilecek. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:13 Kaynak: İHA
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