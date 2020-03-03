Ortaokul öğrencileri Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ortaokul öğrencileri Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika

Ortaokul öğrencileri Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti

6 saat önce

Kütahya'nın Şehitler ortaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliklere ziyaret gerçekleştirdi.

Ortaokul öğrencileri Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti, System.String[]

Kütahya'nın Şehitler ortaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliklere ziyaret gerçekleştirdi.


Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ayşegül Nadaroğlu, yaptığı açuklamada, "Şehitlerimize olan mukaddes borcumuzu ödemenin en güzel yolu, hayatımızın her döneminde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yaparak onları ziyaret etmektir. Bugün bu görevi öğrencilermizle birlikte yapıyoruz. Öğrencilerimize, vatanımızın, milletimizin en yüksek değerlerini buraları ziyaret ederek öğretmeye çalışıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği; "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü düstur ediniyoruz. Bugün 53 öğrenci ve 4 öğretmenimizle birlikte, buradan aynı zamanda İdlib ve tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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