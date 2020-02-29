Son Dakika › Spor › Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek - Son Dakika Spor
Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek
6 saat önce
Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı, Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı, Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26- 27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 26-27 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı. Müsabakalar sonucunda Boğaziçi Koleji birinci, Ülkü Orta Okulu ikinci, Özel Rota Koleji üçüncü ve Sütçüler Orta Okulu dördüncü oldu. Birinci olan Boğaziçi Koleji Ortaokulundan Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek. - ISPARTA
Son Dakika Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi İdlib'deki saldırıyla alakalı yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı "Erkek işi" diyenlere aldırmadı, çocukları için 28 yıl fener gardiyanlığı yaptı Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı