Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek - Son Dakika Spor

Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek

6 saat önce

Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı, Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.

Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek, System.String[]

Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı, Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26- 27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 26-27 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı. Müsabakalar sonucunda Boğaziçi Koleji birinci, Ülkü Orta Okulu ikinci, Özel Rota Koleji üçüncü ve Sütçüler Orta Okulu dördüncü oldu. Birinci olan Boğaziçi Koleji Ortaokulundan Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek. - ISPARTA

27 Mart, Antalya, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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