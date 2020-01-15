Ortaokul öğrencileri Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencileri Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti - Son Dakika

Ortaokul öğrencileri Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti

6 saat önce

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ortaokul öğrencilerinin "Mektup Günü" kapsamında kaleme aldığı mektuplar, Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu'na teslim edildi.

Ortaokul öğrencileri Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti, System.String[]

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ortaokul öğrencilerinin "Mektup Günü" kapsamında kaleme aldığı mektuplar, Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu'na teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına gelen Karesi Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulu öğrencileri, mektupları Hekimoğlu'na verdi.

Hekimoğlu, "Öğrencilerimize, kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla getirdikleri mektuplardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu ziyaret bizi, çok mutlu etti. Bu ziyarette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okulun Türkçe öğretmeni Gökhan Ayverdi ise "Okul olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edip kahraman askerlerimize öğrencilerimizin yüreklerindeki kocaman vatan sevgisi ile yazdıkları mektup takdim ettik." açıklamasında bulundu.

Balıkesir, Jandarma, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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