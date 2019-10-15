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Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencileri Mehmetçik için Fetih Suresi okudu

Ortaokul öğrencileri Mehmetçik için Fetih Suresi okudu

38 dakika önce

Elazığ'da imam hatip ortaokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih ve Yasin sürelerini okuyarak, dua etti.

Ortaokul öğrencileri Mehmetçik için Fetih Suresi okudu, System.String[]

Elazığ'da imam hatip ortaokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih ve Yasin sürelerini okuyarak, dua etti.

Elazığ Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 649 öğrencinin ve velilerinin talepleri doğrultusunda okul yönetimi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için dua programları düzenliyor.


Öğretmenleri eşliğinde ders aralarında Fetih ve Yasin süreleri okuyan ve ellerini semaya açan öğrenciler TSK'nin başarısı için dua etti.

Okul müdürü Kenan Esen, AA muhabirine, öğrencilerin ve velilerin yoğun talebi üzerine sınıflarda dua programları düzenlediklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerin dualarıyla Mehmetçik'e destek olduğunu ifade eden Esen, şöyle konuştu:

"Öğrenci ve velilerimizde milli ve manevi duygular had safhada. Yaşları küçük olmasına rağmen şuan bir ihtiyaç olsa veya imkan verilse sınıra gidip vatan için mücadele etmeye hazırlar. Öğrencilerimizde bu şekilde büyük bir duygu yükselmesi ve yoğunlaşması görülüyor. Aynı zamanda vatana hizmetin herkesin kendi görevini en iyi şekilde yapması, çağın gerekleriyle donatılması ve bilimde ileri gitmesi olduğunu düşünerek çocuklarımızla birlikte eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Onlarla beraberiz"

Öğrencilerder Medine Arlı, Barış Pınarı Harekatı ile TSK'nin Kürt ve Arap halkının güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamak için terör gruplarıyla mücadele ederek tüm dünyaya onurlu bir davranış sergilediğini belirtti.

Bu mücadelede görev alan Mehmetçik'e dualarla destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Arlı, "Bizler bedenen orada olamasak da ruhumuz ve dualarımızla onlarla birlikteyiz. Hem okul olarak hem de Türk milleti olarak Mehmetçik'in yanındayız." dedi.

Hayrunnisa Çetin ise okulda arkadaşlarıyla evde ise ailesiyle her fırsatta Mehmetçik'e dua ettiklerini vurgulayarak, "Bizler huzur içerisinde yaşıyorsak bu kahraman ordumuzun fedakar çalışması sayesindedir. Bizler de onlara dualarımızla destek oluyoruz. Allah'tan onlara yardım etmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Beyzanur Akbulut da günün 24 saati her fırsatta TSK'nin harekatı başarıyla tamamlaması için dua ettiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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