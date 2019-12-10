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Ortaokul öğrencileri otobüs durağında buldukları parayı belediyeye teslim etti
6 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencileri Ali Halis Ulus ve Zekeriya Emir Özen, otobüs durağında buldukları 750 lirayı belediye görevlilerine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Denizli'nin Çivril ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencileri Ali Halis Ulus ve Zekeriya Emir Özen, otobüs durağında buldukları 750 lirayı belediye görevlilerine teslim etti.
Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Ortaokulu'nda okuyan Ulus ve Özen sabah okula gitmek için bekledikleri otobüs durağında bir çanta buldu. Çantanın içinde para olduğunu gören ikili bir süre sahibini aradı.
İçinde 750 lira olan çantanın sahibini bulamayan iki öğrenci, paraları belediye teslim etti.
Öğrenciler, çata sahibinin bir an önce bulunmasını umduklarını fade etti.
Çanta sahibinin bulunması için güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.
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