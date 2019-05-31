Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencileri Romanya'daki fuarda dünya ikincisi oldu
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Ortaokul öğrencileri Romanya'daki fuarda dünya ikincisi oldu

1 saat önce

Romanya'da gerçekleştirilen STEM Uluslararası Bilim Fuarı'nda, Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu öğrencilerinin robotlarla uzaktan yönetilen arabalar projesi dünya ikincisi oldu.

Ortaokul öğrencileri Romanya'daki fuarda dünya ikincisi oldu, System.String[]
Romanya'da gerçekleştirilen STEM Uluslararası Bilim Fuarı'nda, Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu öğrencilerinin robotlarla uzaktan yönetilen arabalar projesi dünya ikincisi oldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, STEM Eğitimi ve Uluslararası Bilim Fuarı kapsamında Romanya'da buluştu. Romanya'nın Targu Jıu şehrinde 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuara İsveç, Portekiz, Romanya, İtalya ve Yunanistan'dan öğrenciler katılırken, Türkiye'den ise sadece Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu katıldı. Etkinlikte Yunus Emre Erğin, Samet Efe, Zeynep Sıla Çetinel, Buse Nehir Çevik, Esin Kollugil isimli öğrencilerin kodlama öğrenerek yaptıkları robotlarla uzaktan yönetilen arabalar projesi diğer projeler arasından sıyrılarak dünya ikinciliği elde etti. Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin projesi, daha önce de Brüksel'de sergilenmeye hak kazanmıştı. Öğrencileri katıldıkları fuarda Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri de yalnız bırakmadı.

"Gençlerimizin ülkemize hizmet yolunda gelecekte büyük hedefleri var"

Öğrencilerin elde ettiği başarının kendilerini de gururlandığını ve tüm öğrencileri hayata geçirmeye çalıştıkları projeler noktasında ellerinden geldikçe destekleyeceklerini dile getiren Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Türkmen, "Türkiye dijitalleşiyor. Türkiye yerli ve milli üretim yolunda önemli bir eşiktedir. Bu süreci hızlandıracak olan gençlerimizdir. Bizler ancak onlara destek oluyoruz. Eğitim bu işin birinci temeli. Kaliteli ve teknolojiyle bütünleşik eğitim, ürün geliştirme odaklı eğitim, dijital programlarla kullanılmaya elverişli programları olan eğitim için üzerimize düşeni yaparak, geleceğin mühendisleri olacak bu gençlerimize yatırım yapmak istiyoruz. Gençlerimizin ülkemize hizmet yolunda gelecekte büyük hedefleri var. Mühendisliği kavrıyorlar. 2023 hedeflerini mümkün kılabilmek için, Ar-Ge ve teknolojiye yönelik eğitimde farkındalığı artırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Sibel Saygın ise, dünyanın bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve Endüstri 4.0 kavramının öne çıktığını ifade ederek, gelecekteki meslekleri belirleyen endüstrinin eğitim sistemini de etkilediğini vurguladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:21 Kaynak: İHA
Türkiye, Sarıyer, Romanya, Güncel
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