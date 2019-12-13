Ortaokul öğrencileri sokak hayvanları için atık malzemeden barınak yaptı - Son Dakika

Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu öğrencileri "teknoloji tasarım" dersinde kış ayında sokakta kalan hayvanlar için otomobil tekerleği, karton, köpük gibi atık malzemeleri geri dönüştürerek sokak hayvanları için barınaklar yaptı.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu faaliyetlerinin yürek ısıtan merhamet ve iyiliğin örnek göstergeleri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin tüm canlıları sevmeyi ve saygı duymayı öğrendiklerini belirten Gümüş, "Öğrenciler hayvanlara yardım ederken aynı zamanda empati ve merhamet duygusunun geliştiği ve sorumluluk duygusu artıyor." dedi.

Gümüş, pek çok araştırmanın hayvan sevgisinin çocuk gelişimine önemli katkısı olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Günlük yaşamın stresini azaltmaktan, iletişim becerilerini arttırma, sorumluluk alma eğilimini geliştirmeye kadar pek çok alanda çocuklara destek olduğu ifade edilmektedir. Bu tür etkinliklere rehberlik eden öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.