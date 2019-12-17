Ortaokul öğrencileri umut ışığı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencileri umut ışığı oldu - Son Dakika

Ortaokul öğrencileri umut ışığı oldu

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi tarafından başlatılan yardım kampanyasına öğrencilerden destek geldi.

Ortaokul öğrencileri umut ışığı oldu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi tarafından başlatılan yardım kampanyasına öğrencilerden destek geldi. Bahaettin Güçlü ortaokulu 8/A sınıfı öğrencileri giysi toplayarak kampanya ya destek verdiler.


Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma birimi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına destek Bahaettin Güçlü Ortaokulu 8/A öğrencileri ve öğretmenleri Osman Ünal'dan geldi. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü öğrencileri okulda giysi toplama kampanyası düzenlendi. Toplanan yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz'a ve ekibine teslim edildi.


Bu sosyal yardım projesi ile öğrenciler, evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri ihtiyaç sahipleri için topladı. Daha sonra bu malzemeler paketlenerek Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi ekibine teslim etti. Paylaşma ve yardımlaşma bilincinin çocuklara küçük yaşta aşılanması gerektiğini belirten Nursen Yanmaz "Umut Işığı Birimimiz bu yardımları Akçakoca'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtmış olacak. Bu yardım kampanyası çok önemli, çünkü çocuklarımızın bu yaşta yardımseverliği, başkalarını düşünmesi, yardım yapmaya alışmaları açısından güzel ve anlamlı bir faaliyettir. Ben bu faaliyete öncü olan başta okul müdürü Rıdvan Şahin'e, müdür yardımcısı Erdal Odabaş'a ve Osman Ünal'a, velilere ve öğrencilere teşekkür ediyorum" diye ifade etti. - DÜZCE

Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
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