Ortaokul öğrencileri yazdıkları mektuplarla büyüklerine karşı sevgi ve saygıyı pekiştiriyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki bazı öğrenciler, farklı illerdeki bakım merkezlerinde kalan büyüklerine mektup yazarak, onların pandemi sürecinde kendilerini yalnız hissetmemelerini de sağladı.

"Size Bir Mektubum Var" adlı E-Twinning projesiyle Türkiye'den 11 okulun öncülüğünde Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Letonya'daki okulların da katılımıyla sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Yeşilçiftlik Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Ali Karakaşlı, AA muhabirine, projenin bir sevgi ve esenlik hareketi olduğunu söyledi.

Projeyle, farklı şehirlerdeki engelli bakım merkezlerindeki bireylere mektuplar yazarak onların günlerini daha mutlu ve umutlu geçirmesini, öğrencilerin empati yeteneğini geliştirmeyi hedeflediklerini savunan Karakaşlı, projeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde bakım evlerinde yalnız kalan bireylerin salgın döneminde bazı problem yaşadığına dikkati çekti.

Onları yalnız bırakmamak adına yaşlıların günlerini daha mutlu ve umutlu geçirmeleri için böyle bir proje tasarladıklarını ifade eden Karakaşlı, "Projenin Türkiye'den 10 ortak okulu var. Öğrencilerle, Türkiye'de 14 şehirdeki bakım evlerine mektup yazıyoruz. Proje bir iyilik hareketi olduğu için herşeyden önce öğrencilerin iyiliği içselleştirmesi bizim için önemli. İyiliği içselleştirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler büyüklerine karşı saygıyı, sevgiyi pekiştirmiş oldu"

Projenin hazırlanma sürecinin çok heyecanlı olduğunu kaydeden Karakaşlı, "Öğrenciler büyüklerine karşı saygıyı, sevgiyi pekiştirmiş oldu. Onların mutluluğunu gözlerinde hissettim. Şu anda 100 mektup ulaştı." diye konuştu.

Öğrencilerin duyguları

Öğrencilerden Muhammet Sefa (12) ise projenin amacının bakım evlerinde yaşlıların pandemi sürecinde yalnız hissedilmemesi için hazırlandığını kaydetti.

Sefa, "Bakım evlerine mektup göndererek onların üzüntülerini, mutluluklarını, sevgilerini paylaşmak için bu projeye katıldım." dedi.

Zafer Bozkurt (12), öğretmenleri sayesinde bu projeye başladıklarını belirerek, "Proje kapsamında Mutlu Hayat Bakım Merkezindeki yaşlı büyüklerimize mektup yazdık. Mektubu yazarken çok mutlu oldum, pandemi sürecinde yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri için mektup yazdık. Çünkü yaşlıların kendilerini yalnız hissetmeleri beni çok üzmüştü." yorumunda bulundu.

İrem Naz Hancı (14) mektubu yazarken çok heyecanlı olduğu için bir kaç günde yazabildiğini vurguladı.