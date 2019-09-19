Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden 15 Temmuz klibi
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Ortaokul öğrencilerinden 15 Temmuz klibi

1 saat önce

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak, birlik ve beraberlik ruhunu taze tutmak amacıyla klip hazırladı.

Ortaokul öğrencilerinden 15 Temmuz klibi, System.String[]

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak, birlik ve beraberlik ruhunu taze tutmak amacıyla klip hazırladı.

Öğrenciler, darbe girişiminde saldırıya uğrayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra şehit Ömer Halisdemir'in mezarı başta olmak üzere birçok mekanda Ahmet Selçuk İlkan'ın 15 Temmuz şiirini seslendirdi.

Sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılan 3 dakika 30 saniyelik klip beğeni topladı.

Klipte görev alan öğrencilerden Ahmet Emre Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, birlik ve beraberliğin, birbirine kenetlenmiş halkın karşısında hiçbir gücün duramayacağının en güzel örneği olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da yaşananları gözler önüne sermek ve o ruhun hala yaşadığını anlatmak istediklerini ifade eden Şimşek, "15 Temmuz gecesi 'başka canlar hür yaşasın' diye kendi canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Üzerilerine gelen tankların altına yatarak durdurmaya çalışan, yağmur gibi yağdırılan kurşunların üzerine korkusuzca yürüyerek yaralanan tüm gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Şimşek, 15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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