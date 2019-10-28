Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim'e "nostaljik" davet
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim'e 'nostaljik' davet

Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim'e "nostaljik" davet

4 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, vatandaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na davet etmek için dönemin yöresel kıyafetlerini giyerek Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkarılan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin sembolik nüshalarını dağıttı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, vatandaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na davet etmek için dönemin yöresel kıyafetlerini giyerek Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkarılan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin sembolik nüshalarını dağıttı.

Domaniç Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında o yıllarda akranlarının giydiği kıyafetlerle sokaklara çıkıp, milli mücadele yıllarında çıkarılan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 29 Ekim tarihli sembolik nüshalarını ilçe meydanında vatandaşlara dağıtarak, etkinliklere davet etti.

Vatandaşlar, sokaklarda davul eşliğinde "yazıyor" diye bağıran öğrencileri ilgiyle izledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni İrfan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nda kamuoyu oluşturmak için en çok kullandığı gazetelerin Hakimiyet-i Milliye ve İrade-i Milliye olduğunu anımsattı.

O günleri hatırlatmak için öğrencilerin etkinlik düzenlediğini belirten Yıldız, "Biz de o günü yaşatmak için öğrencilerimizle o dönem çıkan Hakimiyet-i Milliye gazetesini dağıttık. Halkımız, büyük bir heyecanla bizi karşıladı, o günü yaşamış gibi oldu. Biz de o günü yaşadık ve yaşattığımızı umuyor ve gururlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Eren Memiş de o dönemi yaşattıkları için vatandaşlardan takdir topladıklarını aktardı.

Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim'e nostaljik davet

29 ekim cumhuriyet bayramı, Domaniç, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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