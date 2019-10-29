Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi

Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi

45 dakika önce

Adana'da, Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle okul bahçesinde koreografi hazırladı.

Adana'da, Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle okul bahçesinde koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde, ay yıldızlı ve Atatürk fotoğraflı, kırmızı ve beyaz tişörtler giyen öğrenciler bir araya geldi.

Öğrencilerin bir kısmı, Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla "96 ve sonsuzluk işareti" koreografisi yaptı. Bir grup öğrenci de "29 Ekim" yazısıyla koreografi gerçekleştirdi.

Ortaokul öğrencilerinin koreografisi drone ile görüntülendi.

Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi

Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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