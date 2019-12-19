Ortaokul öğrencilerinden ADÜ İletişim Fakültesi'ne ziyaret - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Liderler Topluluğu ile Rehber Koleji'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında ortaokul öğrencileri, Merkez Kampüsü'nü ziyaret etti.



Etkinlikte, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinden oluşan 47 kişilik grup kampüsü, fakülteleri ve üniversite hayatını tanıma fırsatı buldu.



İlk olarak ADÜ-Park'ta bulunan İletişim Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler daha sonra İletişim Fakültesi'nin TV Atölyesi'nde keyifli vakit geçirdiler.



İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Samet Akveran, üniversiteyi öğrencilere tanıtırken çeşitli meslek dalları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.



Rehber Koleji Türkçe Öğretmeni Adem Körpe, "Çocukların ufukları açılsın istiyoruz, Üniversite hayatını görsünler ve yetkili ağızlardan daha çok bilgi edinebilsinler diye onları buraya getirdik" dedi.



Sosyal Bilgiler öğretmeni Rana Küncü ise, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin bu etkinliğe destek olmasından oldukça memnun olduğunu belirtirken çocukların da ziyaretten çok memnun kaldıklarını ifade etti.



Etkinlik, ortaokul öğrencilerinin İletişim Fakültesi Dekanlığı'nda hatıra fotoğrafı çektirip sonrasında ADÜ Merkez Kampüs gezileriyle devam etti. - AYDIN