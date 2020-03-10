Ortaokul öğrencilerinden anlamlı etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Genel Ortaokul öğrencilerinden anlamlı etkinlik - Son Dakika

Ortaokul öğrencilerinden anlamlı etkinlik

28 dakika önce

Ortaokul öğrencilerinden anlamlı etkinlik -Harçlıklarını biriktirip İdlib Şehitleri adına fidan diktiler Düzce'de ortaokul öğrencileri harçlıklarını biriktirerek aldıkları fidanları İdlib şehitlerinin adına okullarının bahçesine diktiler.

Ortaokul öğrencilerinden anlamlı etkinlik

-Harçlıklarını biriktirip İdlib Şehitleri adına fidan diktiler

DÜZCE - Düzce'de ortaokul öğrencileri harçlıklarını biriktirerek aldıkları fidanları İdlib şehitlerinin adına okullarının bahçesine diktiler.

Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Malakcıoğlu'nun organize ettiği etkinlikle harçlıklarını biriktirerek fidan aldı. Aldıkları fidanları ise İdlib Şehitleri anısına okul bahçesinde toprakla buluşturan öğrenciler, büyük bir duyarlılık sergiledi.

Daha önce de harçlıklarını biriktirerek aldıkları fidanları, Çanakkale Şehitleri anısına toprakla buluşturan öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Sınıf Öğretmeni Mehmet Malakcıoğlu, "Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Öğrenciler ise; "Harçlıklarıyla aldıkları fidanları İdlib şehitleri anısına okul bahçesine diknekten dolayı hem mutlu olduklarını hem de hüzünlendiklerini söylediler.

Ortaokul öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Düzce, İdlib, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:04 Kaynak: İHA
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