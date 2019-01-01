Ortaokul Öğrencilerinden "Artırılmış Gerçeklik Havuzu"

Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında "Artırılmış gerçeklik havuzu" yaptı.
Ülkü Ortaokulu Matematik Öğretmeni ve proje sorumlusu Nafiz Çotur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında düzenlenecek TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencileriyle "Artırılmış gerçeklik havuzu" yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Öğrencilerden gelen fikirler doğrultusunda maliyeti yüksek olan artırılmış gerçeklik havuzunu okullarına aktarılan ödenekle çok daha düşük maliyetle yaptıklarını anlatan Çotur, "Projemizde derinlik ölçen oyun konsolu, kum havuzu, projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullandık. Kameramız derinliği ölçerek projeksiyon cihazına iletiyor. Projeksiyon cihazı ise derinliğe göre farklı renkleri yansıtarak fiziki haritadaki renklerin oluşumunu bizlere gösteriyor. Satın aldığımız zaman fiyatı 7 bin dolar civarında olan artırılmış gerçeklik havuzunu biz 2 bin liraya mal ettik." dedi.
Artırılmış gerçeklik havuzu sayesinde öğrencilerin yeryüzü şekillerini uygulamalı şekilde öğrendiklerini, böylece akılda daha kalıcı olmasının sağlandığını vurgulayan Çotur, "İzohips çizgilerini oluşturarak derinliklerini ölçüp ovaları, dağları, denizleri, dağların tepesindeki karlara varana kadar gösteren bir harita ile uygulamalı olarak öğrencilerimiz bu bilgileri öğrenmiş olacak. Kum içine derinlik yapıldığında denizleri, daha derin yapıldığında derin denizleri, yükselti yaptığımızda yeşil renkli ovalarımızı gösterecek. Daha da yüksek yaptığımızda ise kahverengi renkle dağlarımızı göstereceğiz." diye konuştu.
Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf Kesler ise artırılmış gerçeklik havuzu sayesinde sosyal bilgiler dersinde anlattıklarını görerek, uygulamalı olarak işlediklerini söyledi.
Altıncı sınıf öğrencisi Alperen Tekeoğlu da öğretmenlerine kendilerine sağladıkları destek için teşekkür ederek, "Sosyal bilgiler dersinde yeryüzü şekillerini yaptığımız artırılmış gerçeklik havuzun yardımıyla daha akılda kalıcı şekilde öğreniyoruz." ifadesini kullandı.