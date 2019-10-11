Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

10 dakika önce

Nevşehir'de ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek için topladıkları bin 231 lirayı Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Nevşehir'de ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek için topladıkları bin 231 lirayı Mehmetçik Vakfına bağışladı. Öğrenciler, çizdikleri asker resmini de İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a hediye etti.


Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kendi aralarında para topladı. Öğrenciler, topladıkları bin 231 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının hesabına yatırarak, dekontu Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a teslim etti. Minik öğrenciler aynı zamanda Türk askerlerini simgeleyen çizdikleri resmi de Albay Erol'a teslim ederken duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler tarafından bağış dekontunun İl Jandarma Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerine Güçlendirme Vakfına gönderildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap
Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanıp slogan attı Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir Süleyman Soylu: Barış Pınarı Harekatı'na 'işgal' diyen 121 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 16:43:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]