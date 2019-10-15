Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Mersin'de ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Mersin'de ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı. - MERSİN

Barış Pınarı Harekatı, Yenişehir, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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