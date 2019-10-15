Ortaokul öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Mersin'de ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
Mersin'de ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı. - MERSİN
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