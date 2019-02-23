Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencilerinden Engellilere Hediye

Ortaokul Öğrencilerinden Engellilere Hediye

1 saat önce

Özalp ilçesinde Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından başlatılan "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında engelli öğrencilere hediyeler verildi.

Ortaokul Öğrencilerinden Engellilere Hediye, System.String[]
Özalp ilçesinde Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından başlatılan "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında engelli öğrencilere hediyeler verildi.

Ortaokul öğrencileri, İpekyolu ilçesindeki Zübeyde Hanım Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören zihinsel engelli öğrencilerini ziyaret ederek, onlara kırtasiye malzemesi ve ders materyallerinden oluşan hediyeleri verdi.

Projenin hayata geçirilmesine öncülük eden öğrencilerden Rajda Ülkü, paylaşma, yardımlaşma ve sevgi duygusuyla hareket etiklerini belirterek, engellileri ziyaret ederek onları sevindirdiklerini söyledi.

Engelliler için toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Ülkü, öğrencilerin hediyelerini özenle hazırladıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Hürriyet, Özalp, Güncel
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