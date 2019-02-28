Ortaokul Öğrencilerinden Hayatı Kolaylaştıran Fikirler

Ortaokul öğrencisi Ekin Tuncer ve Ozan Aydın, hayatı kolaylaştıran fikirler sundu.

Ortaokul öğrencisi Ekin Tuncer ve Ozan Aydın, hayatı kolaylaştıran fikirler sundu. Minik öğrenciler hemofili hastalarının ve görme engellilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla, hemofili bezi ve sensörlü baston geliştirdi. Henüz fikir aşamasında olan projelerin uygulamaya geçmesi için öğrenciler belediyelerden destek bekliyor.



İSTEK Bilge Kağan Okulları öğrencileri geleneksel hale gelmiş Orijinal Fikir Yarışması'nda özgün fikirleriyle birincilik elde etti. Görme engellilere ve hemofili hastalarına çözüm olacak fikirler sunan minikler, fikirlerinin hayata geçmesini istiyor. Öğrencileri tiyatral anlamda da geliştiren fikir yarışmasından çıkan projelerle, günlük hayattaki zorluklara çözümler aranıyor.



"HEMOFİLİ BEZİ İLE KANAMA DURACAK"



13 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisi Ekin Tuncer, birincilik kazandığı fikriyle, hemofili hastalarının hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.



"Hemofili Bezi'ni hemofili hastalarının hayatlarına kolayca devam edebilmeleri için tasarladım" diyen Tuncer, "Hemofili hastalığı nadiren de olsa tehlikeli bir hastalıktır. Hastaların doğuştan kan pulcuklarının üzerindeki proteinleri olmaz ve bu nedenle kan pıhtılaşmaz. Kanama durmayınca da hemofili hastası hayatını kaybeder" ifadelerini kullandı.



"BEZDEKİ PROTEİNLER KANI PIHTILAŞTIRACAK"



Hemofilini hastalarının kanamalarını durduracak fikrini anlatan Ekin Tuncer, "Hemofili bezinin içerisinde bulunan proteinler hava ile temas ettiğinde kanı pıhtılaştırıyor ve kanama duruyor. Hastalar genellikle kan gruplarını bilirler ancak bilmeyenler için de kan örneğini alacak bir tüp var. Bu tüp sayesinde hastadan alınan örnekle, kan grubunu öğrenebiliyoruz. Kan grubunu öğrendikten sonra proteinli beze kanayan yeri sarıyoruz. Böylece kan pıhtılaşmaya başlıyor ve kanama duruyor" dedi.



Öğretmenlerinin derste hemofili hastalığını anlattığını ve hastalara üzülerek çözüm aramaya başladığını söyleyen Tuncer, "Ben bu hastalığın bir çözümü olmadığına çok üzüldüm ve buna bir çözüm üretmem gerektiğini düşündüm. Proje uygulamaya geçtiğinde hemofili hastalarının korkacak bir şeyi kalmayacak, korkularını ortadan kaldırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.



"GÖRME ENGELLİLERE SENSÖRLÜ BASTON"



Görme engellilerin yaşadığı zorlukları göz önüne alarak geliştirdiği fikrini anlatan 5'inci sınıf öğrencisi Ozan Aydın ise, "Görme engellilerle ilgili olan bir habere çok üzülmüştüm. Onlar için olan sarı yolun üzerine elektrik direği koymuşlardı ve engelli ona çarpıp düşmüştü. Ben de bu durumdan çok etkilendim ve o yüzden sensörlü baston adını verdiğim projeyi hazırladım" diye konuştu.



Sensörlü bastonun amacını anlatan Aydın, "Bastonla, görme engelli insanların yaşadığı sorunların önüne geçmek istiyorum. Onların yaşadığı sorunlardan biri önlerine cisim çıktığında o cisimleri daha önceden algılayamamaları. Bu bastonla birlikte bu sorunun önüne geçeceğim" dedi.



METROYA KAÇ METRE KALDIĞINI DUYABİLECEKLER



Görme engellilerin kullandığı bastonun önüne, park sensörü gibi sensör ekleyeceğini ifade eden Aydın, "Bu sensör önüne çıkan her şeyi önceden algılayıp ötmeye başlayacak. Baston sayesinde de engelli bireyler bir yere çarpmadan yürüyebilecekler. Sensörün yanında kare kod okuyucu bulunuyor ve bununla yerdeki karekod tarandığında görme engellilerin kulağındaki kulaklığa onun için gereken bilgiler iletiliyor. Karekodla metroya kaç metre kaldığı rahatlıkla öğrenilebilir" dedi.



5'inci sınıf öğrencisi Ozan Aydın, bu projenin hayata geçirilmesi için belediyelerden de destek istedi.



SORUNU YAŞAYARAK ÇÖZÜM ÜRETTİLER



Öğrencilerin hayatı kolaylaştıracak fikirleri hayata geçirilmesinin istendiği Orijinal Fikir Yarışması'nda, öğrenciler sorunu tiyatro sahnesinde deneyimleyerek çözüm üretiyor. Yarışma hakkında bilgi veren, İSTEK Bilge Kağan Okulları Fen Bilgisi Öğretmeni Serhat Sertkol, özellikle robotik ve kodlamada daha iyi noktalara gelmeyi amaçladıklarına vurgu yaptı. Sertkol, "Öğrenciler bunları hazırlarken bir yandan tiyatro gösterisi yapıp tiyatral olarak sorunu gündeme getirdiler ve sorunla ilgili belli çözümler ürettiklerini bize aktardılar. Bunla ilgili görsel bir şölenimiz oldu. İlkokul ve ana okulu gruplarımızda özellikle öğrencilerimizi hayal gücünü geliştirme amaçlı olarak birtakım yaptırımlar ve beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Ortaokul bölümünde bu şekilde hayal güçlerini şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda öğrencilerimize rehber görevini üstleniyoruz. Lise bölümünde bu projeleri daha ileriye götürmeyi amaçlıyoruz. Yıllar geçtikçe daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - İstanbul

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