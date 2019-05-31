Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden iftar yemeği
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Ortaokul öğrencilerinden iftar yemeği

2 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencileri ve velileri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ortaokul öğrencilerinden iftar yemeği, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencileri ve velileri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Okul bahçesinde verilen iftar yemeğine Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Hazırlıkları öğrenciler ve veliler tarafından yapılan iftar yemeğindeki birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil Başer, "Yetişen neslimiz manevi değerlerine sahip çıktığı müddetçe geleceğimiz emin ellerde olacaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimizin okul yönetimiyle birlikte hazırladığı bu güzel iftar daveti için teşekkür ederim. Eğitim hayatlarında başarılar dilerim" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:26 Kaynak: İHA
Halil Başer, Kütahya, Çavdarhisar, Yaşam
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