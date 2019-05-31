Ortaokul öğrencilerinden iftar yemeği
2 saat önce
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencileri ve velileri iftar yemeğinde bir araya geldi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:26 Kaynak: İHA
'nın Çavdarhisar
ilçesinde ortaokul öğrencileri ve velileri iftar yemeğinde bir araya geldi.
Okul bahçesinde verilen iftar yemeğine Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Hazırlıkları öğrenciler ve veliler tarafından yapılan iftar yemeğindeki birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil Başer, "Yetişen neslimiz manevi değerlerine sahip çıktığı müddetçe geleceğimiz emin ellerde olacaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimizin okul yönetimiyle birlikte hazırladığı bu güzel iftar daveti için teşekkür ederim. Eğitim hayatlarında başarılar dilerim" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kütahya'da bir baba 2 oğlunu sokak ortasında tekme tokat dövdü
Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var
Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye
Fuhuş baskınında yakalandılar! Kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı