Ortaokul öğrencilerinden İngilizce "Evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ortaokul öğrencilerinden İngilizce 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

Ortaokul öğrencilerinden İngilizce "Evde kal" çağrısı

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evde sürdüren ortaokul öğrencileri, hazırladıkları videoyla İngilizce "evde kal" çağrısında bulundu.

Ortaokul öğrencilerinden İngilizce

Van'ın Özalp ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evde sürdüren ortaokul öğrencileri, hazırladıkları videoyla İngilizce "evde kal" çağrısında bulundu. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da teşekkür etti.


Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, aday İngilizce öğretmenleri Mecit Kesici'nin öncülüğünde 1 dakika 41 saniyelik İngilizce video hazırladı. Videoda öğrenciler, "Sevgili dünya ne yazık ki çok kötü bir durum geçiriyoruz dünyada", "Okulumuz, öğretmenlerimizi arkadaşlarımız özlüyoruz. Sabırlı olmamız gerektiğini biliyoruz", "Bu geçici bir durumdur. Evde kalmalıyız", "Bu süreç zarfında keyfi olarak çıkmamalıyız. Çok kısa bir süre sonra her şey daha iyi olacak", "Milli Eğitim Bakanımız sevgili Ziya Selçuk'a yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz", "Bu karantina sürecindeki çabalarını ve yaptığı işleri gerçekten takdir ediyoruz. Korona virüs bittikten sonra umuyoruz ki bizleri okulumuzda ziyaret eder", "Dünya ya en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Evde kalın, güvende kalın, sizleri seviyoruz" diyerek herkese mesaj verdi.


İngilizce öğretmeni Mecit Kesici, "Aday İngilizce öğretmeniyim. Bildiğiniz üzere dünya zor bir süreçten geçmektedir. Beşinci sınıf öğrencilerim ve ben dünyaya bir mesaj vermeyi denedik. Bu süre zarfında birbirimizden uzak olduğumuz için böyle bir video hazırlamaya can atıyorlardı. Biliyoruz ki her şey yakın zamanda daha iyi olacak ve bizler nihayetinde eğitimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk beye tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Covit-19 olarak bilinen salgın hastalık süresince muhteşem bir iş yürütmektedir. Türkiye'nin her yerinden öğretmenler Eba TV aracılığıyla Türkiye'deki her bir öğrencini evine ulaşarak muazzam bir iş yapıyorlar. Onlar ayrıca bizlerin gerçek kahramanımızdır" dedi.


Kesici, "Ne yazık ki korona süreci bizleri kısa bir süreliğine de olsa ayrı koydu. Ancak bizler bu süreçte her şekilde irtibatta kalarak her türlü eksikliklerimizi öğrencilerimizle gidermeye çalıştık. Hiçbir öğrencimiz, yavrumuz geride kalmadı. Bu süreçte yavrularımızın hafızalarını dinç tutmak için bir video kolajı yaptık. Çocuklarımızın, yaşadıkları dünyaya kayıtsız kalmadıklarını gösterdik. Bu süreç çabuk geçsin bir sonraki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlasınlar diye insanları bilinçlendirdiler. Hepsinin katkılarını canı gönülden kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Cesur yavrularımın mesajını dünya duysun isterim ki halihazırda sosyal medya aracılığıyla bunu bir şekilde başardık. Sloganımız, emeksiz ekmeğin olmayacağıdır. Sabır, önlem ve güven bu zorlu dönemi aşmanın anahtarıdır. Lütfen evlerinizde kalın, sevdikleriniz koruyunuz" şeklinde konuştu. - VAN

Özalp, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:58 Kaynak: İHA

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