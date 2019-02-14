Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencilerinden Karskapı Şehitliğine Ziyaret

Ortaokul Öğrencilerinden Karskapı Şehitliğine Ziyaret

1 saat önce

Yakutiye Sabancı Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde Karskapı Şehitliğini ziyaret ettiler.

Ortaokul Öğrencilerinden Karskapı Şehitliğine Ziyaret, System.String[]
Yakutiye Sabancı Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde Karskapı Şehitliğini ziyaret ettiler.

Büyük bir heyecan ve coşkuyla geçen ziyarette şehitlere Fatihalar okudular. İstiklal Marşı da okuyan çocuklar bu özel güne anlam katmanın huzuruyla ziyareti tamamladılar.

Türkçe Öğretmeni Emine Behiye Polat Kütük, "Vatan uzaklardan bakıp da benim diyenlerin değil, yar koynuna baş koymadan şehit düşenlerindir. Milli Kültür temamızın 2.etkinliği için ilk durağımız bu toprakları vatan yapan, bayrağımızın gökyüzünde dalgalanmasını sağlayan şehitlerimizin manevi huzuruydu. 14 Şubat Sevgililer Gününde bu toprakların tapu sahibi Mübarek Şehitlerimizin -en sevgililerin- yanındaydık. Anaları, babaları, kardeşleri, eşleri ve çocukları onları vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna toprağa ve en acısı da yüreklerine gömdüler ve o günden sonra da biz nefes alalım diye ciğerlerinde ateş taşıdılar. Unutmadılar biz de unutmadık. Vatan size minnettardır" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

Yakutiye, Yaşam
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