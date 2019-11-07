Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden lösemili çocuklara destek
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinden lösemili çocuklara destek

Ortaokul öğrencilerinden lösemili çocuklara destek

7 saat önce

Ankara'nın Güdül ilçesinde ortaokul öğrencileri, lösemili çocuklara destek vermek amacıyla, "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği gerçekleştirdi.

Ortaokul öğrencilerinden lösemili çocuklara destek, System.String[]

Ankara'nın Güdül ilçesinde ortaokul öğrencileri, lösemili çocuklara destek vermek amacıyla, "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği gerçekleştirdi.

Çağa Ortaokulu öğrencileri, teknoloji ve tasarım öğretmenleri Ümmü Görün Akın öncülüğünde okullarında "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliğini hayata geçirdi.

Lösemili arkadaşları için eğlenceli maskeler tasarlayan öğrenciler, bu maskelerden kendileri de taktık.

Yapılan maskelerden, lösemi hastası başka çocuklara ulaştırılmak üzere Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) da gönderildi.

Öğrencilerden Hasan Kaya, öğretmenleri eşliğinde tüm öğrencilerle üzerlerinde çeşitli figür ve resimler bulunan maskeler yaptıklarını söyledi.

Ankara, Güdül, Çağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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