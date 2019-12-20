Ortaokul öğrencilerinden müzecilik adına örnek davranış - Son Dakika

Düzce'de 3 ortaokul öğrencisi, kentin tarihi mahallesi olarak bilinen Konuralp'te oynarken buldukları 2 sikke ile Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen objeyi müzeye teslim ederek örnek davranış sergiledi.

Tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla dayanan bölgedeki Konuralp Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencileri Kerem Coşkun, Pınar Şafak ve Emirhan Yaz, evlerinin önünde oyun oynarken farklı zamanlarda sikke ve anahtar şeklinde obje buldu.

Öğrenciler, objeleri Konuralp Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmeni Meryem Öncü'ye göstererek, bunları müzeye teslim etmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerinin duyarlılığı karşısında hem duygulanan hem de gururlanan Öncü, çocuklarla birlikte, objeleri Konuralp Müze Müdürü İhsan Arslan'a teslim etti.

"Eserlerin müzemize kazandırılması bizi memnun etti"

İnceleme ve tescil için eserleri teslim alan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının henüz tamamlanmadığını söyledi.

Bölgenin tarihi buluntular açısından çok zengin olduğunu vurgulayan Arslan, "Burada yaşayanların bu tür buluntulara rastlama imkanı her zaman mevcut. Öğrencilerimizin oyun oynarken tesadüfen buldukları sikkeyi ve diğer tarihi objeyi öğretmenleriyle müzemize getirmeleri bizi memnun etti." diye konuştu.

Öğrencilerin bulduğu sikke hakkında bilgi veren Arslan, "Ön yüzünde Roma İmparatoru Elagabalus'un portresi var. Milattan sonra 268 yılına ait. Arka tarafında Prusias ad Hypium'un anıtsal giriş kapısı bulunuyor. Nadir bulunan örneklerden bir sikke. Müzemize kazandırılması bizi ziyadesiyle memnun etti." dedi.

Bu tür davranışların bölgedeki insanların duyarlılığını artırmasını temenni ettiklerini belirten Arslan, "Geçen yıl Müzeler Haftası'nda öğrencilerin duyarlılığını artırmak amacıyla projeler yaptık. Tarihi eserlere sevgi, sahip çıkma, eserleri koruma anlamında duyarlılığın bu şekilde artması bizi çok memnun etti. Bu tür projelerin meyvesini almak bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.

"Her tarihi eseri müzeye kazandırmamız gerekiyor"

Öğretmen Öncü de öğrencilerinin, buldukları objeleri ders konusuyla ilgili olduğu için okula getirdiğini söyledi.

Öğrencilerin sınıfta eserleri incelemesinin ardından bunlarla ilgili ne yapılması gerektiğini düşündüklerini anlatan Öncü, şunları kaydetti:

"Bunları müzeye kazandırmamız gerekiyor dedik çünkü müzeler ortak mirası yaşatan yerler. Ortak mirasımızı herkesin tanıması gerekiyor. Şehrimizin tanınırlığı, değeri artacak. Onu herkes görme fırsatına erişecek. Geçmişteki kuşakların bize neler bıraktığı, gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi edinmiş olacağız. Bu yüzden müzeler çok önemli. Her tarihi eseri müzeye kazandırmamız gerekiyor."

Öğrenci Kerem Coşkun ise bulduğu objeyi önce öğretmenine gösterdiğini, sonra da müzeye götürdüklerini belirtti.