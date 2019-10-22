Ortaokul öğrencilerinden Nijer'e su kuyusu ve çeşme

Elazığ Gazi Ortaokulu öğrencileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla Nijer'de su kuyusu açtırdı, çeşme yaptırdı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasının su yoksulu ülkeleri arasında yer alan Nijer'de yaşanan susuzluğu konu alan bir belgeselden etkilenen ortaokul öğrencileri, susuzluğun had safhada yaşandığı bir bölgede su kuyusu açtırmaya karar verdi.



Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteği ile başlatılan yardım kampanyasına velilerin de dahil olmasıyla su kuyusu ve çeşme yapımı için ihtiyaç duyulan 22 bin lira para toplandı.



Bir yardım kuruluşu aracılığı ile Nijer'e gönderilen para ile susuzluğun had safhada olduğu bir bölgede yaşayan insanlar için su kuyusu açtırılarak, çeşme yaptırıldı.

Bir devlet okulunun imkanlarıyla açılan ilk su kuyusu olma özelliği taşıyan kuyuya ve çeşmeye okulun adı verildi.

Açıklamada, su kuyusu ve çeşmenin açılışının büyük bir heyecanla gerçekleştirildiği ifade edilerek, "Mayasında merhamet olan, dünyanın neresinde olursa olsun mazluma destek olan öğrencilerimizin bu davranışı büyük takdir toplamıştır." denildi.