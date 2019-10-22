Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden Nijer'e su kuyusu ve çeşme
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinden Nijer'e su kuyusu ve çeşme

Ortaokul öğrencilerinden Nijer'e su kuyusu ve çeşme

1 saat önce

Elazığ Gazi Ortaokulu öğrencileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla Nijer'de su kuyusu açtırdı, çeşme yaptırdı.

Elazığ Gazi Ortaokulu öğrencileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla Nijer'de su kuyusu açtırdı, çeşme yaptırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasının su yoksulu ülkeleri arasında yer alan Nijer'de yaşanan susuzluğu konu alan bir belgeselden etkilenen ortaokul öğrencileri, susuzluğun had safhada yaşandığı bir bölgede su kuyusu açtırmaya karar verdi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteği ile başlatılan yardım kampanyasına velilerin de dahil olmasıyla su kuyusu ve çeşme yapımı için ihtiyaç duyulan 22 bin lira para toplandı.

Bir yardım kuruluşu aracılığı ile Nijer'e gönderilen para ile susuzluğun had safhada olduğu bir bölgede yaşayan insanlar için su kuyusu açtırılarak, çeşme yaptırıldı.

Bir devlet okulunun imkanlarıyla açılan ilk su kuyusu olma özelliği taşıyan kuyuya ve çeşmeye okulun adı verildi.

Açıklamada, su kuyusu ve çeşmenin açılışının büyük bir heyecanla gerçekleştirildiği ifade edilerek, "Mayasında merhamet olan, dünyanın neresinde olursa olsun mazluma destek olan öğrencilerimizin bu davranışı büyük takdir toplamıştır." denildi.

Ortaokul öğrencilerinden Nijer'e su kuyusu ve çeşme

Elazığ, Nijer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den barajlardaki su seviyesiyle ilgili açıklama
BluTv CEO'su Behzat Ç'nin final yapacağı yönündeki haberleri yalanladı Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde Münbiç ve Tel Rıfat'tan çekilecek Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:14:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencilerinden Nijer'e su kuyusu ve çeşme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]