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Ortaokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti

1 saat önce

Eskişehir Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ortaokul yaz okulu öğrencileri, 15 Temmuz Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yaptı.

Ortaokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti, System.String[]
Eskişehir Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ortaokul yaz okulu öğrencileri, 15 Temmuz Haftası etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yaptı.

Şehitleri unutmayan öğrencilere ziyaret esnasında Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Eskişehir Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Ahmet Nuri Oğuz ve TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert eşlik etti. TÜGVA Eskişehir organizesinde yapılan etkinlikte; vatanın ve milletinin ebedi varlığı, devletin bölünmez bütünlüğü ve tüm mukaddesatı uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitlik ziyareti sırasında öğrencilere konuşma yapan Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert, "Siz değerli kardeşlerime abiniz olarak iki tavsiyem var. Buradaki ve tüm coğrafyamızdaki şehitlerimize bizim bir vefa borcumuz var. Bizler ve ailelerimiz rahat yaşasınlar diye canlarını veren şehitlerimiz için bizim de yapabileceklerimiz var. Bunlardan birincisi ne olursa olsun yapmış olduğunuz her işi özenerek yapın. Ailemize, öğretmenlerimize, devletimize karşı aldığınız sorumluluklar da yapmış olduğumuz işi en iyi yaparak onlara bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemiş oluruz. İkincisi ise tüm şehit yakınları ve gazilere elimizden geldiğince destek ve yardımcı olalım. Onlara emanet gözüyle bakalım" dedi.

Vali Yardımcısı Alper Balcı da çocuklara, şehitlik kavramının ne demek olduğundan ve bizzat tanıdığı şehit hikayelerinden bahsetti. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
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