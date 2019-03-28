Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencilerinden 'Sivas Kongresi' Koreografisi

Ortaokul Öğrencilerinden 'Sivas Kongresi' Koreografisi

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Suşehri ilçesinde 650 öğrenci tarafından yapılan koreografi çalışması büyük beğeni topladı.

Ortaokul Öğrencilerinden 'Sivas Kongresi' Koreografisi, System.String[]
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Suşehri ilçesinde 650 öğrenci tarafından yapılan koreografi çalışması büyük beğeni topladı.

Suşehri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Suşehri İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması yapıldı. İlçe stadyumunda yapılan çalışmada 650 öğrenci yer aldı. Ay ve yıldız şekli yapan öğrenciler koreografide Türk bayrağı açtı. Koreografide öğrenciler bedenleriyle '4 Eylül ve 100'üncü Yıl' yazdı. Havadan çekilen görüntüler büyük ilgi gördü.

Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal koreografide emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:48 Kaynak: İHA

Suşehri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:34:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencilerinden 'Sivas Kongresi' Koreografisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]