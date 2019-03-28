Ortaokul Öğrencilerinden 'Sivas Kongresi' Koreografisi

- Ortaokul öğrencilerinden 'Sivas Kongresi' koreografisiSİVAS - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Suşehri ilçesinde 650 öğrenci tarafından yapılan koreografi çalışması büyük beğeni topladı.

- Ortaokul öğrencilerinden 'Sivas Kongresi' koreografisi



SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Suşehri ilçesinde 650 öğrenci tarafından yapılan koreografi çalışması büyük beğeni topladı.

Suşehri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Suşehri İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması yapıldı. İlçe stadyumunda yapılan çalışmada 650 öğrenci yer aldı. Ay ve yıldız yapan öğrenciler koreografide Türk bayrağı açtı. Koreografide öğrenciler bedenleriyle '4 Eylül ve 100'üncü Yıl' yazdı. Havadan çekilen koreografi büyük ilgi gördü.

Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal koreografide emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak

Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı

Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti