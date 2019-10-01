Ortaokul öğrencilerinden sokak kedileri için minder

Kırklareli'nde okullarında kedi besleyen öğrenciler, ders aralarında da sokak kedileri için minder dikiyor.

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri geçen yıl sokakta bularak okullarına getirdikleri ve "Lili" adını verdikleri kediyi beslemeye başladı, ardından "Portakal", "Muezza" ve "Karamel" geldi.

Okul bahçesindeki yuvalarda bu sevimli kedilere bakan hayvansever öğrenciler, şimdi de kentteki sokak kedilerinin kış aylarında ısınmalarına katkı sağlamak için minder dikmeye başladı.

Ders aralarında öğretmenlerinin nezaretinde evlerinden getirdikleri kumaş, sünger ve pamuklarla minder yapan öğrenciler, hummalı şekilde çalışıyor.

Şimdiye kadar 100'e yakın minder diken öğrenciler, bu minderleri merdiven aralıklarına ve beslenme odaklarının olduğu yerlere bırakıyor.

"Hayvan sevgisi okulumuzda hızla yayıldı"

Okul Müdürü İbrahim Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bahçesinde 4 sokak kedisini besleyen öğrencilerinin kentteki tüm sokak kedilerine minder dikmeyi amaçladıklarını söyledi.

Geçen yıl da kedilerin ihtiyaçları için kermes düzenlediklerini belirten Şimşek, "Hayvan sevgisi okulumuzda hızla yayıldı. Bu yıl öğrencilerimiz kediler için minder dikiyor. Bu minderlerle kedilerimiz rahat edecekler, soğuktan korunacaklar. Bu uygulamayla farkındalık oluşacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Mutlu çocuk daha iyi öğreniyor"

Rehber öğretmen Yeliz Abuhamid de öğrencilerin sokak kedileriyle çok güzel bir bağ kurduklarını ifade etti.

Kışın barınma ve ısınma ihtiyaçlarını düşünerek kedilere minder diktiklerini anlatan Abuhamid, kentteki tüm kedilere ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Hayvanseverlere de minderlerden verilerek daha fazla kediye ulaşmayı amaçladıklarını belirten Abuhamid, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları yaparken bir yandan da çocukların stres düzeylerinin azaldığını gözlemliyoruz. Teneffüslerde bu işlerle meşgul oluyorlar. Geri dönüşüme de katkı sağlıyorlar. Bu tür çalışmalar tabii ki öz güven gelişimlerini de destekliyor. Öğrencilerimizin ruh sağlığı akademik gelişimden daha önemli. Mutlu çocuk iyi öğrenir. Bu faaliyetler onları çok mutlu ediyor. Doğa, tabiat, hayvanlarla güçlü bağlar kurmaları hayatlarına anlam katıyor."

"Kediler üşümeyecek"

Öğrencilerden Rana Zeynep Bilici de diktikleri minderler sayesinde kedilerin üşümeyeceğini söyledi.

Hayvanlarla ilgilenmeyi çok sevdiğini belirten Bilici, "Kediler zaten çok tatlı hayvanlar. Onların da bizler gibi barınmaya ihtiyaçları var. Biz de bu yüzden minderler yapıyoruz. Kediler minderle üşümeyecek." dedi.

Konuralp Sökmen ise okul olarak böyle bir faaliyette bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Sokak kedileri için böyle faaliyetlerde bulunmalarından dolayı kendilerini çok iyi hissettiklerini dile getiren Sökmen, sokak kedilerini çok sevdiğini ifade etti.