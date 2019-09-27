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Ortaokul öğrencilerinden Türkiye haritası koreografisi

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

İlçedeki Alpaslan Ortaokulunda "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda okul bahçesinde bir araya gelen 235 öğrenci, Türkiye haritası koreografisi oluşturarak kitap okudu.

Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, bazı muhtarların da katıldığı etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

Kaymakam Erat, yaptığı açıklamada, projenin güzel ve etkili olduğunu belirterek, ilçedeki bütün okullarda uygulanması için çalışma yürüteceklerini söyledi.

Okul Müdürü Abdurrahman Yaşasın da kitap okuma uygulamasını yaklaşık bir yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Faydalı ve güzel etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Yaşasın, "Projemiz ulusal standartlara ve Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonuna uygun bir tarzda devam edecek" dedi.

Ortaokul öğrencilerinden Türkiye haritası koreografisi

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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