Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencilerine Lise Tanıtım Gezisi

Ortaokul Öğrencilerine Lise Tanıtım Gezisi

13 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde ortaokul öğrencilerine yönelik lise tanıtım gezisi düzenlendi.

Ortaokul Öğrencilerine Lise Tanıtım Gezisi, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde ortaokul öğrencilerine yönelik lise tanıtım gezisi düzenlendi.

Korkuteli Belediyesi Kültür Müdürlüğü Yazır Fevziye Polat Ortaokulu'nda eğitim gören 50 öğrenci ve 4 öğretmen ile birlikte Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip, Erünal Sosyal bilimler, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'ne gezi düzenlendi. Gezi öğrenciler liseleri tanıma fırsatı buldu.

Korkuteli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "50 öğrenciyi en iyi okullarda eğitim görebilmelerini sağlamak için hazırlanan program çerçevesine Okul tanıtım gezisi düzenledik. Bu gezi sayesinde öğrencilerimizin okulları daha iyi tanıyacaklarını, sınava yönelik çalışmalarını daha bilinçli ve istekli sürdüreceklerini düşünüyoruz" denildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

Antalya, Korkuteli, Güncel
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