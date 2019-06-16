Ortaokul öğrencilerine teknoloji semineri verildi

LEFKOŞA, DHA (Kurumsal Haber) – Kuzey Kıbrıs Turkcell, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle ortaokul öğrencilerine yönelik üç dönemdir devam ettiği teknoloji seminerlerini tamamladığını duyurdu.

25 okulda binlerce 6'ncı sınıf öğrencisine verilen eğitimlerde, çocukların hayatını kolaylaştıracak bilgilerin yanı sıra teknolojinin geçmişi ve bugünü de anlatıldı. Bilgi güvenliği ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler ve sanal gerçeklik oyunları da işlenilen etkinlikte öğrenciler yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı da buldu.

SEMİNER YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE DEVAM EDECEK

Teknolojinin gelişimi, dijital değişim sürecini içeren ve yeni eğitim öğretim döneminde de devam edecek seminerleri öğrencilere Kuzey Kıbrıs Turkcell Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta, Satış Destek Uzmanı Senem Tunçbilek ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Uzmanı Deniz Nizam aktardı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Güvenli internet kullanımının büyük önem kazandığı günümüzde 'Teknoloji Seminerleri' ile öğrencilere yanlış kullanım yapmamaları için faydalı bilgilerle okul hayatları boyunca eğitimlerine katkı sağlayacak eğitici ve öğretici bilgiler aktarılmaya devam edecek" denildi.