Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "Karpuz" dergisi yayın hayatına başladı - Son Dakika

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında yayına hazırlanan, ortaokul öğrencilerine hitap eden "Karpuz" adlı dergi genç okurlarla buluştu.

"Bol çekirdekli yeni mahsul" sloganıyla yola çıkan dergide hikaye, şiir, çizgi roman ve deneme gibi birçok içeriği yine ortaokul öğrencileri hazırlıyor.

"Metin" ve "Selin Karpuz" isimli, ikiz kardeşlerin ana kahramanı olduğu, iki ayda bir okurlarıyla buluşacak derginin genel yayın yönetmenliğini Erkam Aslanoğlu üstleniyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına konuk olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ortaokul yıllarında çıkardıkları ilk dergiden kazandıkları parayı Bosna Hersek'e gönderdiklerini anlattı.

Her derginin bir okul olduğunu merhum eğitimci yazar Asım Gültekin'den öğrendiğini aktaran Erdoğan, "Burası arkadaşlarınızla beraber kendi tasarımınızı, kendi hayallerinizi, kendi edebi girişimlerinizi hayata yansıtabileceğiniz bir mecra. Ekip çalışması yapacağınız için aslında hayata hazırlık anlamında da çok faydalı. Dergi çalışmaları gerçekten çok yönlü bir çalışma. Ben Karpuz dergisinin tanıtımı vesilesiyle kendi okullarınızda kendi ortamlarınızda dergicilikle ilgilenmenizi öneriyorum. Kendinizi ifade etmeniz için çok faydalı." dedi.

Erdoğan, bir dergide herkesin bir katkısı olabileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Her şey dijital ekranlardan takip edilirken, bu dergiler bir taraftan eski zamanın işi gibi geliyor ama aynı zamanda buralar (dergiler) bir taraftan da toplanma noktası haline gelebiliyor. Karpuz dergisi eminim okullara, illere ve ilçelere gidecek, yazar ve çizerlerle sizi bir araya getirecek. Bu anlamda hayata hazırlanmanız için bir dergiyle buluşmanın tam zamanı."

"Sanata olan bakış açısını değiştirmek istiyoruz"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da kurum olarak bugüne kadar birçok dergiye imza attıklarını, fakat Karpuz dergisinin en özel çalışmalardan biri olduğunu kaydetti.

Derginin hazırlanan içeriklerle beraber güzel bir yayın olduğu değerlendirmesini yapan Ceylan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kültür ve sanat alanında biz kendi kültür ve medeniyetimizden kavramlarla beslenerek yeni bir dünya inşa etmek istiyoruz. Aslında sadece sanat üretmekten öte sanata olan bakış açısını değiştirmek istiyoruz. Birilerinin özentisiyle oluşturulan bir sanat değil de kendi sanatımızı, kendi esprimizi, kendi karikatürümüzü kendimiz oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili de Karpuz dergimiz yayına başlamış oldu."

Ceylan, salondaki gençlere de çağrıda bulunarak, "Bu dergi sizin derginiz. Kendi yazılarınız, şiirleriniz, çizimleriniz varsa bu derginin mutfağında çalışacak kişiler olmanızı istiyorum. Sizler bu dergiye yazar ve çizer olarak katıldıkça Karpuz büyüyecek ve böylece sadece Türkiye değil, yurt dışına da ihraç edeceğimiz bir formata dönüştürebiliriz diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi mutfağında yetiştirmeye çalışıyoruz"

Karpuz dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erkam Aslanoğlu da dergicilikle lise yıllarında tanıştığını ve dergiyi bir okul gibi hissettiğini dile getirdi.

Aslanoğlu, o yıllarda dergilerde görev alırken herhangi bir tecrübesi olmadığını söyleyerek, "Şimdi o günlerde yayın hayatına başlayan 'Hark' dergimiz 5. yılında, 60 civarında yazar ve çizerle yolumuzda ilerliyoruz." dedi.

Karpuz'un da bir okul gibi olmasını istediğini belirten Aslanoğlu, "Sadece büyüklerin yazdığı bir dergi değil ortaokullu arkadaşlarımızın yazıp çizdiği bir dergi Karpuz. İki yıl sonra da ortaokullu arkadaşlarımızın yönettiği bir dergi olsun istiyoruz. Planımızı bu şekilde yaptık. Çok güzel yazarlarımız var, okul ziyaretlerimiz var. Okullarda fanzin atölyeleri yapıyoruz. Gençlerimizi mutfağında yetiştirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise ortaokul dergiciliğinin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "İnşallah hayırlı, güzel işlere vesile olur. Ben yazarları, çizerleriyle tüm genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum."

Toplantıda konuşmalardan sonra Bilal Erdoğan, dergideki "Ben Bir Çocuk Değilim" isimli şiiri, öğrenci Selmin Berra Polat "Nar" isimli şiiri seslendirdi.

Dergi yazarlarından Fatma Ersan da dergide yer alan "Kök" isimli denemesini okuyarak, yaptığı konuşmada, anne ve babasının küçükken kendisine kitaplar okuduğunu bu yüzden okumayı çok sevdiğini söyledi.

Ardından Hark dergisiyle tanıştığını ve yazmanın da okumak kadar kendisini iyi hissettirdiğini ifade eden Polat, "Kendimi bir bahçıvan gibi hissettim, her bir kelimeyi büyütmek, geliştirmek aynı zamanda bahçeyi büyütmekti. Yazdıkça daha güzel çiçekler yetişiyordu bahçemde. Şimdi kelimelerimi Karpuz'da çoğaltacağım inşallah." dedi.

Dergi hakkında

Dergide "İthal Karpuz" başlığı altında dünyadan haberler, "Karpuz Çekirdeği" başlığı altında ise bilimsel gelişmeler ele alınıyor. Selin ve Metin Kardeşler dergide, her sayıda ayrı maceralara yelken açan çizgi roman kahramanları olarak okurların karşısına çıkıyor.

"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" bölümünde film eleştirilerinin yapıldığı dergide, "Kesmece Bunlar" kısmında kitap önerileri sunuluyor.

Gezi, deneme ve şiirlerin yer aldığı "Karpuz"un orta sayfasında ayrıca "Senin İnanılmaz Bir Gücün Var" posteri okurlarla buluşuyor.