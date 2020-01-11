Ortaokul öğrencilerinin hentbola ilgisi başarı getirdi

Ortaokul öğrencilerinin hentbola ilgisi büyük başarı getirdi, Şenoba Mevlana Ortaokulu öğrencileri hentbol Şırnak İl birincisi oldu.



Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen okul sporları erkek hentbol branşında dereceye giren okul takımları il spor salonunda gerçekleştirilen final karşılaşmaları ile belirlendi. Zevkli ve centilmence gerçekleştirilen final maçları sonrasında Şenoba Mevlana ortaokulu erkek hentbol takımı il birincisi oldu. Mevlana Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmeni Yunus Emre Şan müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını ve sonunda istedikleri başarıyı yakaladıklarını ifade ederek, "Tüm sporcu öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Öğrencilerimizin derslerinin yanında sportif alanlarda da başarılı olması bizleri çok sevindiriyor. Artık bundan sonraki asıl hedefimiz yapılacak olan bölge finallerinde Şenoba'yı ve Şırnak'ı en iyi şekilde temsil etmek olacak. İnşallah bu müsabakalar sonrasında dereceye girerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanırız" diye konuştu. - ŞIRNAK