Ortaokul öğrencilerinin kodladığı robotlardan "Erik Dalı" performansı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgi evlerinde öğrenim gören öğrencilerce kodlaması yapılan robotların "Erik dalı" performansı beğeni topladı.

Çocukların çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla hizmet veren bilgi evlerinde eğitim alan ortaokul öğrencileri, robotik kodlama eğitimleri alıyor.

Öğrenciler, bu kapsamda algoritma öğreniyor ve eğlenceli şekilde uyguluyor.

Robotik kodlama proje grubundaki öğrencilerin geliştirdikleri robotlar, "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde hareket etti.

Öğrencilerin cep telefonu ile bu anları kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.