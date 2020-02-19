Ortaokul öğrencilerinin mektup kardeşliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinin mektup kardeşliği - Son Dakika

Ortaokul öğrencilerinin mektup kardeşliği

7 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu öğrencileri, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Göbeklitepe Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri ile mektup kardeşliği kurdu.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu öğrencileri, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Göbeklitepe Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri ile mektup kardeşliği kurdu.


Şehitler Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri ile Şanlıurfa Haliliye ilçesi Göbeklitepe Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri birbirlerine mektup yazarak arkadaş oldu. Duygusal paylaşımların yaşandığı heyecan ve sabırsızlıkla yazılan mektuplarda öğrenciler birbirlerine yaşadıkları bölgenin iklimini, doğal güzelliklerini, kendileri ile ilgili ilginç özellikleri anlattılar.


Mektup Kardeşliği projesiyle ilgili bir açıklama yapan Türkçe Öğretmeni İbrahim Karasaç,"Okulumuz 7. Sınıf öğrencilerimiz ile Şanlıurfa Göbeklitepe Ortaokulu öğrencileri arasında mektup kardeşliği kurma amacımız mektup kültürünün tekrar hatırlanmasını, farklı kültürleri öğrenmelerini sağlamak. Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek, kültür alışverişinde bulunmak ve sosyalleşmelerine imkan tanımak" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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