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Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı - Son Dakika

Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı

04.12.2021 18:08

Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı Samsun'da ortaokul öğrencilerinin yaptığı robotlar, Robotik Kodlama Bilim Şenliği'nde birbirleriyle yarıştı.

Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı

SAMSUN - Samsun'da ortaokul öğrencilerinin yaptığı robotlar, Robotik Kodlama Bilim Şenliği'nde birbirleriyle yarıştı.

Samsun Deneyap Teknoloji Atölyeleri Robotik Kodlama Bilim Şenliği İlkadım Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır farklı başlıklarda eğitim almaya devam eden 160 öğrenci ortaokul öğrencileri, hazırladıkları projeleri sergileyerek, katılımcılar ile jürilere sundular.

İklim değişikliği ve ağaçlandırma üzerine robot tasarlayan Umut Erenay, "Biz son zamanlarda artan kuraklığa karşı ve orman yangınları sonucu oluşan ağaçsızlık nedeniyle oluşan boş alanlara ekim yapan bir robot yaptık. Robotumuz otonom bir şekilde ağaç veya bitkiyi toprağa ekiyor. Robotumuz, tohum dikmenin yanı sıra engelle karşılaşınca da dönüp, başka bir yere ekim yapabiliyor. 6 arkadaşımızla bu projeyi tamamladık" dedi.

Sel gelince açılan köprü

Sel sularının oluşturduğu tahribatı azaltacak bir projeye imza attıklarını ifade eden Berkay Sezek, "Yaşanan sel ve doğal afetlere karşı can ve mal kaybını önlemek adına sel suları yükseldiğinde sudan uzaklaşan köprü yaptık. Köprünün altında bulunan sensörler suyu veya diğer yabancı maddeleri algılayınca su üzerinden çekiliyor. Su yükseldiğinde köprü altları tıkanma tehlikesi karşı karşıya kalıyor. Biz de projemiz ile bu köprülerin sel sularında kapanıp, daha büyük felaketlere yol açmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Deprem köpeği, ufak bir delikten enkazdaki afetzedelere ulaşacak

Deprem köpeği yapan diğer öğrenciler ise, "Biz bir robot köpek yaptık. Bu projede enkaz altındaki insanlara ulaşmayı amaçladık. Robotumuz, enkazdaki kişiler ile kurtarma ekibinin iletişimini sağlıyor. Böylece enkazdaki kişilerin ihtiyaçlarını robotun küçük haznesine koyup, onlara ulaştırabiliyoruz. Robotumuz küçük bir delikten enkaza giriyor. Önünde bulunan küçük bir matkap ile engelleri delerek, afetzedenin yanına ulaşıyor" şeklinde konuştular.

"Öne çıkan projeler TEKNOFEST için geliştirilecek"

Şenliğin amacı hakkında bilgi veren İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin, şunları söyledi:

"Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi olarak Robotik Kodlama Bilim Şenliğimiz var. Verilen eğitimler neticesinde çocuklarımız kazanmış oldukları bilgi ve beceriyi grup halinde takım olarak proje yapıp eğitmenlere ve velilere sergiliyorlar. Toplamda 160 öğrencimiz var. Bugün ortaokul grubumuz şenliğe katıldılar. 10 takım halinde, grup olarak yaptıkları robotları tanıtıyorlar. Şenliğin amacı her eğitim sonunca çocukların kazandıkları deneyimleri grup olarak uygulamaya dökmek. Burada öne çıkan projeler olursa TEKNOFEST yarışmalarına katılmaları için özel olarak geliştirilecek ve desteklenecek."

Şenlik bir sonraki gün lise öğrencilielerinin yarışmaları ile devam edecek.

Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı
Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı
Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı
Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı

İlkadım, Samsun, Robot, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde yarıştı - Son Dakika


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